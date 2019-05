Ankunft Nirgendwo

Ein interkulturelles Theaterprojekt mit Geflüchteten und Beheimateten des Kath. Bildungswerkes Stuttgart e.V. in Kooperation mit dem Studio Theater.

Wir alle sind Fahrgäste des Lebenszuges und erreichen jeden Tag eine neue Haltestelle. Mal fährt unser Zug Richtung Glück, Erfolg, Sicherheit oder Liebe. Mal hält unser Zug an der Trauer-, Kummer-, Misserfolgshaltestelle an. Doch wo ist unser eigentliches Ziel?

Unter dem deutsch-persischen Titel »FreiZadi« (i.e. frei geboren) hat die Theatergruppe aus Geflüchteten und Beheimateten über ein Jahr hinweg geprobt. Aus den eigenen Geschichten, Erlebnissen, Sorgen und Wünschen entwickelte Kimia Mokari, Leiterin der Gruppe und selbst vor wenigen Jahren aus dem Iran geflohen, das Stück. Auf der Bühne zu sehen sind nun unglaubliche, komische, traurige und kraftvolle Szenen – eben einige Stationen ausdem Leben.

Kimia Mokari, 1999 in Teheran geboren, spielt seit ihrem fünften Lebensjahr in verschiedenen Theaterstücken, Serien und Filmen. Sie leitet die Theatergruppe FreiZadi und schreibt eigene Dramentexte. Auch in Deutschland stand sie bereits auf der Bühne – unter anderem am Stuttgarter Staatstheater.

Mehdi Mokari, Regisseur bei FreiZadi, flüchtete 2013 mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland. Nach seinem Master in Regie und Schauspiel an der Universität Teheran wirkte er über 25 Jahre als Theaterpädagoge und Schauspieler in zahlreichen Projekten mit, organisierte Theaterprojekte und entwickelte eigene Stücke. 2005 wurde er Direktor des Theaters der Universität von Teheran. »2010 fingen dann die Schwierigkeiten an« , berichtet HerrMokari. »Aufgrund meiner politischen Überzeugung wurde für mich und meine Familie die Lage im Iran immer schwieriger.« So sah sich die Familie gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.

Regie: Mehdi Mokari / Texte und Leitung: Kimia Mokari /Spieler*innen: Theatergruppe FreiZadi