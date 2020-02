Annett Louisan - Kleine grosse Liebe

Annett Louisan

Kleine große Liebe

Die Tournee

Annett Louisan ist die Stimme des deutschsprachigen Chansons. Zahlreiche Gold- und Platin-Alben stehen für sich. Bis heute hat sie weit mehr als eine Million Tonträger verkauft. Ebenso viele Menschen haben ihr auf ihren Tourneen zugehört. Am 29.03.2019 veröffentlicht die Künstlerin ihr langerwartetes neues Album „Kleine große Liebe“. Mit der gleichnamigen Tournee wird Annett Louisan im Sommer und Herbst 2019 sowie auch im Frühjahr 2020 endlich wieder unterwegs sein. Insgesamt können sich die Fans auf 46 Konzerthighlights dieses und nächstes Jahr freuen!

Annett Louisan hat mit ihrer feenhaften Stimme einen neuen Ton in die deutschsprachige Musikszene gebracht und mit vielen Alben die Top 3 der Charts erreicht. Hinzu kommen Gold- und Platinauszeichnungen, die Goldene Stimmgabel, der Deutsche Musikpreis ECHO als Künstlerin des Jahres sowie viele andere Awards. Doch auch losgelöst von Ihren Alben und Konzerten tritt Annett Louisan relgemäßig künstlerisch in Erscheinung, mit verschiedenen Projekten wie z.B. die Beteiligung am Album „Hesse Projekt“, Einsingen der Soundtracks der deutschen Fassung „Tinkerbell“ und als Synchronsprecherin in der Animatisonsserie „Der kleine Prinz“. Annett Louisan, geboren in Schönhausen, zieht im Alter von zwölf Jahren nach Hamburg. Sie widmet sich als damals 17-jährige der Malerei und erlebt die lebendige Hamburger Musikszene, vor allem prägt Annett Louisan der deutschsprachige HipHop. Später studiert Annett Louisan an der Kunstakademie Malerei und finanziert sich ihr Studium als Backgroundsängerin für Popsongs und Werbejingles. Längst arbeitet sie aber zu dieser Zeit an ihrem eigenen musikalischen Konzept – einer Melange aus Pop und Chansons. Schließlich erscheint 2004 – in Zusammenarbeit mit Ihrem Textdichter und Produzenten Frank Ramond – Ihr erstes Album „Bohème“. Gleich die erste Single „Das Spiel“ erreicht Platz 5 der Charts. Für Annett Louisan sind dies der Beginn eines neuen Lebens und der Beginn einer großen Karriere.