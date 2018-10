Vortrag von Prof. Boris Kotchoubey vom französischen Partnerschaftskomitee Hechingen über die französische Königin Anna und ihren Ehemann Henri I.

Obwohl die Gründungsgeschichten des russischen und des französischen Staates interessante Ähnlichkeiten aufweisen, gab es zwischen den beiden europäischen Ländern bis in die Mitte des 18.Jh. so gut wie keine Kontakte. Die einzige Ausnahme war die Ehe des dritten Kapetingerkönigs Henri I. (1008 – 1060) mit der Tochter des Großfürsten Jaroslaw des Weisen von Kiew und dessen Frau Ingegerd von Schweden.

Anna, eine außerordentlich schöne Frau, hatte zwar die wichtigste Pflicht einer Königin mit Auszeichnung erfüllt, indem sie nacheinander drei Söhne gebar und somit den Fortbestand der Kapetinger gewährleistete. Aber in vielerlei Hinsicht war sie für damalige Zeit einzigartig, wovon zahlreiche Legenden, Romane und, Verfilmungen beredtes Zeugnis ablegen. Was uns in diesen späteren Erzählungen plausibel erscheint, ist bestenfalls nicht nachweisbar und manchmal schlicht falsch. Was uns unglaubwürdig erscheint, ist oft die Wahrheit. Möglicherweise kann Anna als die erste Vertreterin eines neuen Typs von Königinnen angesehen werden, die später eine so große Rolle in der französischen Geschichte spielten..

Mit dem Vortrag von Prof Boris Kotchoubey begeben wir uns auf eine Zeitreise in das 11. Jahrhundert. Wir erfahren von ungewöhnlichen Taten, Gedanken und Gefühlen und begegnen einer Welt, in der intime Angelegenheiten von wenigen Personen mit der gesamteuropäischen Geschichte verwoben sind.