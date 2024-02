Anna brennt - und Freunde auch

Seit 3 Jahren macht das Duo Brand - Grebe gemeinsam Musik. In Wohnzimmern, Theatersälen und Kellern, oder einfach so.

Melancholisch, verspielt, bierernst und charmant zugleich bringen sie virtuose Straßenmusik auf die Bühne und laden immer wieder gerne Überraschungsgäste in ihren mobilen Musikzirkus ein. Anna singt und spielt, dazu der Multiinstrumentalist Brand am Klavier, am Schlagzeug, am Vibraphon, an der Melodika, am Synthesizer und Stimme. Und: An diesem Abend wird die Schauspielerin, Sängerin und Cellistin Andrina Hauri, Absolventin der Accademia Dimitri, das Duo begleiten.

Songs von Edith Piaf, den Beatles, Madonna, Comedian Harmonists sowie eigene Lieder sind im Repertoire. Eine Reise durch verschiedene musikalische Welten, von sinnlichen Balladen bis hin zu mitreißenden Jazzimprovisationen und Stille. Lassen Sie sich überraschen von einem ganz besonderen Konzerterlebnis! Anna Brennt und ihre Freundinnen, die theatrale Pop -Jazz -Kapelle, werden die Bühne entzünden und mit ihrer Musik verzaubern.

Im letzten Festspielsommer überraschte Anna Lisa Grebe ihr Haller Publikum in „Ein Sommernachtstraum“ als kunstvoll singender und durch den Zauberwald irrlichternder Puck.