Anna Haag – Schreiben in Zeiten des Kriegs

Die Pazifistin, Feministin und Schriftstellerin Anna Haag begann im Mai 1940 in ihrem Haus in Stuttgart-Sillenbuch Tagebuch zu schreiben und schuf so ein unvergleichliches Zeitzeugnis: Sie notierte nicht nur ihre Gefühle und Gedanken, berichtete von Gesprächen mit Nachbarn und Zufallsbekanntschaften, klebte Zeitungsartikel ein, sondern gab auch den Inhalt von verbotenen BBC-Beiträgen ebenso wieder wie verzweifelte Soldatenbriefe und Erzählungen von Fronturlaubern, die von der Aussichtslosigkeit des Kämpfens und der Brutalität des Mordens berichteten. Das war lebensgefährlich, doch Anna Haag hörte nicht auf hinzusehen, zuzuhören und zu schreiben.

Die Kunsthistorikerin Dr. Gabriele Katz liest aus ihrem Buch über diese starke Frau, eine unbeirrbare Denkerin und ein Vorbild an Zivilcourage.