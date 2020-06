Anna Ingerfurth - Bewegungsmuster

Nachdem einige Arbeiten von Anna Ingerfurth ( * 1969 ) bereits 2013 in der Ausstellung „Wagenhallen außer Haus“ in Backnang gezeigt wurden, präsentieren wir nun eine Werkschau. Es werden Collagen und Zeichnungen zu sehen sein, die mit originellen Erfindungen aufwarten und sich auf mitunter humorvolle Weise mit unserer Zeit und Lebenswelt auseinandersetzen. Das eigentliche Metier der Stuttgarter Künstlerin aber ist die Malerei : eine farblich sensibel ausgefeilte, konstruktiv-tiefenräumliche, die sich für figürliches Personal begehbar macht. Dabei wird die Malerei zur Kunst-Landschaft, die wie ein unbekanntes, unerforschtes Terrain von ihren Besuchern in Augenschein genommen und auf ihre Beschaffenheit als Lebensraum untersucht wird.