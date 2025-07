Anna Kalk Quartet

Das Anna Kalk Quartett ist ein dynamisches Ensemble aus Bern, Schweiz. Anna Kalks Kompositionen sind introspektive (also nach innen gerichtete) Erkundungen der Schattenseiten, der Kämpfe und der Bitterkeit des Lebens.

Gleichzeitig spiegeln sie die Wärme und den Trost wider, die entstehen, wenn das Leben auf den Kopf gestellt wird.

Ihre Musik lebt von Kontrasten. Mit kantigen Rhythmen und treibenden Basslinien, die weitläufigen Melodien und sanften Klanglandschaften gegenübergestellt werden, veranschaulicht sie die Intensität, die mit den Veränderungen des Lebens verbunden ist. Ob es um das Beben eines Übergangs, die Melancholie eines Endes oder die Ungewissheit eines Neuanfangs geht – Annas Musik erkennt an, dass das Leben letztendlich größer ist als wir alle – eine Erkenntnis, die tief tröstlich sein kann.

Anna Kalk ist eine Gitarristin aus Estland. In den letzten sechs Jahren lebte sie in Deutschland und der Schweiz und trat in verschiedenen Formationen wie Assonance, KBK, EDNA, Noblique und Anemoon auf.