Irgendwo zwischen Indie-Folk und Americana, zwischen sphärischen Sounds, Westerngitarren und tiefgründigen Texten erschafft Anna Stucky eine ganz eigene Klangwelt.

Ihre markante, charaktervolle Stimme erinnert dabei an Künstlerinnen wie Joan Baez oder Brandi Carlile.

Anna Stuckys Debut-EP „Flowers“ bündelt einen ganzen Blumenstrauß an Emotionen, erzählt Geschichten von Verlust und der Suche nach Heimat. So entführt sie die Zuhörenden in eine melancholische Welt, die dennoch voller Hoffnung ist. Mit ihren Songs schaffte es die Wahl-Heidelbergerin, gleich nach Veröffentlichung, in die von Spotify kuratierte Playlist „Fresh Finds GSA“ und außerdem, neben Größen wie Jack White und Billie Eilish, in die „Abgehört!“-Playlist des Spiegel-Magazins.

Stucky war als Gewinnerin des „Playground BW“ 2023 Opener von Deep Purple und der norwegischen Band Madrugada bei den Jazzopen Stuttgart. Zu Gast war sie außerdem bei der deutschlandweit renommierten Konzertreihe „Das Vereinsheim“, spielte unter anderem als Support der Electro-Pop Band Hundreds, des australischen Songwriters Ryan Edmond, des Folk-Duos Marla & David Celia und der Londoner Band Tapir!. Außerdem war die Singer-Songwriterin Preisträgerin des Bundeswettbewerbs „Treffen junge Musikszene“ und Gewinnerin der LAG-Sessions.