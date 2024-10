Anna Tifu & Stuttgarter Philarmoniker

Johannes Brahms

Akademische Festouvertüre c-Moll op. 80

Dmitri Schostakowitsch

Konzert für Violine und Orchester Nr. 1 a-Moll op. 77

Richard Strauss

»Aus Italien« Sinfonische Fantasie G-Dur op. 16

Anna Tifu Violine

Stuttgarter Philharmoniker

Adrian Prabava Dirigent

Es gibt etwas zu feiern! Mit Johannes Brahms‘ fröhlich-ausgelassener Festouvertüre – komponiert zum Dank für die Ehrendoktorwürde der Breslauer Universität – beginnt eine ausgedehnte Zusammenarbeit zwischen den Stuttgarter Philharmonikern und dem Forum am Schlosspark. Sie findet in dieser Spielzeit in mehreren Konzerten und einem gemeinsam produzierten Festival ihren Ausdruck. Das Orchester der Landeshauptstadt kann im Jahr 2024 auf sein 100-jähriges Bestehen zurückblicken. Außer in diversen Konzertreihen an seinem Heimatort ist es in vielen Städten des südwestdeutschen Raumes, als Festspielorchester der Opernfestspiele Heidenheim sowie bei Gastspielen im In- und Ausland zu erleben.

»Aus Italien« brachte der 22 Jahre junge Richard Strauss seine erste sinfonische Dichtung mit, die den späteren Meister der unvergleichlich raffinierten Instrumentierung schon verrät. Seine volle Klangpracht entfaltet das groß besetzte Orchester unter der Stabführung von Adrian Prabava in diesen Impressionen einer glücklichen Reise in das Land der Lebensfreude. Einen Moment freudigen Aufatmens bedeutete auch die Uraufführung seines ersten Violinkonzerts für Dmitri Schostakowitsch, nach dem Tod des Diktators Stalin bejubelt vom Leningrader Publikum. Für Jubel sorgt ebenfalls die Geigerin Anna Tifu, Enescu-Preisträgerin des Jahres 2007 und geschätzte Partnerin der renommiertesten Orchester und Ensembles.