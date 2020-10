Anna und die Piraten

Ein Piratenstück mit Puppenspiel und Musik

Hisst die Segel, volle Fahrt voraus, Ihr Landratten!

Anna will Piratin sein. Nur will keiner das so richtig ernst nehmen. Erst recht nicht ihr Opa, den sie an ihrem Geburtstag besuchen muss. Glücklicherweise begegnet sie dem echten Piratenpapagei Picasso, der ihr in der Kunst des Piratenseins Hilfe anbietet: Drohgebärden, Säbelrasseln, Augenrollen und sich nicht waschen sind im Alltag eines Piratens sehr wichtig. Aber als das Schiff sie und ihren Opa bei einem mächtigen Sturm ins Wasser spült, lernt die kleine Anna die andere Seite des Piratenlebens kennen. Zusammen mit dem vorwitzigen Papagei Picasso treffen sie auf traumhafte Tiefseekreaturen, kämpfen sich durch wilde Stürme und gegen den einen oder anderen raubeinigen Piratenkapitän. Und sie finden eine Antwort auf die Frage: Feiern Piraten eigentlich Geburtstag?

Packt die Schwimmflügel ein! Es wird stürmisch!

Eine Produktion des Red Dog Theaters für Zuschauer ab 4 Jahren.

Dauer: 45 Min.