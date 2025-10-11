Anna Vissi: Griechischer Megastar live in Stuttgart

Mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern, mehr als 50 Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie einer über fünf Jahrzehnte andauernden Karriere zählt Anna Vissi zu den bedeutendsten Künstlerinnen der griechischen Musikgeschichte. Nun kündigt die griechisch-zypriotische Sängerin ihre lang erwartete Deutschlandtournee an: Im Oktober 2025 gastiert Anna Vissi mit drei exklusiven Konzerten in Düsseldorf, Stuttgart und München.

Bekannt für ihren einzigartigen Mix aus Pop, Rock, Laïkó und Dance, begeistert Vissi seit den 1970er Jahren Generationen von Fans – weit über die Grenzen Griechenlands hinaus. Ihr künstlerisches Schaffen ist vielfach ausgezeichnet, ihr Einfluss auf die südosteuropäische Musikszene unbestritten. Ihren internationalen Durchbruch festigte sie unter anderem durch ihre drei Teilnahmen am Eurovision Song Contest für Griechenland (1980, 2006) und Zypern (1982).

Ihr Meilenstein-Album „Kravgi“ (2000) zählt mit siebenfachem Platinstatus zu den erfolgreichsten Alben Griechenlands. 2023 feierte Anna Vissi ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum mit ausverkauften Shows in Athen und Larnaka – ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass sie nach wie vor zu den relevantesten und beliebtesten Künstlerinnen der Region gehört. Auch ihre aktuellen Singles „Se Periptosi Pou“ und „Lekes“ erreichten erneut Platinstatus.