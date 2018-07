Zum Jubi-Monat Kick-off gönnen wir uns direkt eine Booking-Perle, die letztes Jahr unser Fünfjähriges bevollgaste: ANNA. Seit ihrem Debüt im Kowa ist die großgewachsene Frau nochmals größer geworden. Wie das biologisch geht, wissen wir nicht, ihre Fanschaar ist definitiv gewachsen, die Festivals werden immer bigger, die Clubs immer renommierter und das Mixmag schreibt: “Let’s get one thing straight: we f*cking love ANNA and her beats.” Ja, wir auch.

Bei den Ibiza DJ-Awards 2016 wurde sie als „Best Breakthrough Artist“ ausgezeichnet, ANNA veröffentlicht im Akkord auf jedem geilen Label (Diynamic, Kompakt, Turbo, RUKUS etc.) Platten, remixed Tiga, Audio oder Matador und lebt und schläft quasi in DJ-Kanzeln. Die Booth ist das Zuhause und diese Phrase stimmt sogar, denn, fun fact, Ihr Daddy hat in Brasilien einen beliebten Club und dort ist ANNA mit 14 ins DJ-Game eingestiegen. Seit diesen Tagen ist ihre Leidenschaft für elektronische Musik kompromisslos und das spürt man bei jeder Kickdrum. Sie fühlt‘s einfach und wir fühlen es mit. Mit groovigem Dub-House steigt wie schon bei ANNAs erstem Gastspiel Kowalskis Arkade in den Abend rein.