Annâweechdôôch isch Ouhengerlesdôôch.(Ân Mou ohne Ouhängêr - isch wie a Fraa ohne Handtaschâ!)

Immer wenn Annâweech den Instrumentenanhänger an den Diesel (Euro 6 Norm) hängt, wird aufgespielt.Falsch, es wird nicht nur hemmungslos musiziert, sondern auch zwischen den Liedern rumgeblödelt und philosophiert was das Zeug hält.Annâweech, das sind 5 jung gebliebene beinahe Rentneraus dem Kochertal. Boudsch, Gassi, Frett, Harry und Molle haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit ihren fröhlichen, frechen, herzlichen und manchmal auch besinnlichen Texten, die Herzen der Menschen zu öffnen und mit alltäglichem das alltägliche für einen Abend vergessen zu machen.Lassen Sie sich ein paar Stunden in die Seelenwelt der Hohenloher entführen und erleben Sie die ungebremste Hohenloher LebensArt.