Anne Clark & Band (GB)

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums ihres bahnbrechenden Titels "Sleeper In Metropolis" geht Anne Clark 2023 mit ihrer "Together Again"-Tournee wieder auf Tournee!

Anne Clark ist eine der großen Ikonen der Begegnung von Literatur und Musik. Ihre Arbeit mit der Lyrik von Rainer Maria Rilke ist beispielhaft. Ihre populären Hits "Our Darkness" und "Sleeper in Metropolis" haben sich in die Psyche von wahrscheinlich der Hälfte der Generation 50+ in Deutschland eingebrannt. Es gäbe noch viel mehr über Anne Clark zu sagen. Ihr Werk ist umfangreich (Bücher, Hörspiele, Filme, Alben, Singles, DVDs, historische Konzerte). Ihr sich ständig weiterentwickelndes musikalisches Schaffen hat in den letzten 40 Jahren den Soundtrack für das Leben ihrer Fans geschaffen.

Annes Tournee 2020 sollte ihre erste seit 4 Jahren sein. Als sie von ihrer Krebsdiagnose erfuhr, musste sie die Tournee absagen. Sie besiegte den Krebs, so gut es ging, und trat im August 2022 für eine kurze Reihe von Terminen in Deutschland auf, die alle lange im Voraus ausverkauft waren, darunter die Passionskirche (Berlin), die Elbphilharmonie (Hamburg) und die Christuskirche (Bochum) sowie Konzerte in Bremen und zwei aufeinanderfolgende Konzerte in Braunschweig.

Anne war vom Enthusiasmus ihres Publikums begeistert und ist bereit, die Energie für eine weitere Tournee aufzubringen.

Anne Clark gilt nicht nur als große Dichterin und Ikone der Musikgeschichte, sondern auch als Pionierin der Spoken Word Art. Stets bestrebt, mit ihren Auftritten neue Maßstäbe zu setzen, blieb Anne Clark in gewisser Weise immer eine Rebellin - wenn auch auf bescheidene Weise. Eine, die, inspiriert von der aufkeimenden Post-Punk-Szene, bereits Ende der 1970er Jahre gemeinsam mit David Harrow und John Foxx die britische New-Wave- und Elektro-Szene aufmischte.

Seit 40 Jahren steht die britische Künstlerin auf der Bühne und hat eine musikalische Wandlung auf höchstem Niveau durchlaufen: Von Tracks der New-Wave- und Punk-Szene bis hin zu beruhigenden Klängen, die einen in eine Parallelwelt eintauchen lassen, ist alles dabei.

Auf einzigartige Weise rezitiert Anne Clark Gedichte aus eigener Hand oder aus der Feder bekannter Dichter, die dann von mitreißender Musik begleitet werden. Clark betrat die Bühne in den 80er Jahren zu den Klängen des Punk und hat seitdem nichts von ihrem Elan verloren. Ihre Hits "Our Darkness" und "Sleeper In Metropolis" erlangten in Deutschland große Bekanntheit. Heute berühren ihre Worte das Publikum, während es gleichzeitig Klängen begegnet, die aus einer anderen Welt zu kommen scheinen. Das größte Talent dieser Künstlerin ist eine Stimme, die bis ins Innerste geht und den Worten Bedeutung verleiht.

Ob man sich an Songs wie "Sleeper in Metropolis" erinnert, immer noch in der Anne Clark Synaesthesia-Mentalität ist oder sich auf eine Reise durch "Borderland" begibt, spielt keine Rolle. Clark live auf einer Bühne zu sehen, ist eine Gelegenheit, die man nicht verpassen sollte. Im Jahr 2023 bieten Anne Clark und ihre semi-akustische Band einen Abend voller mystischer Klänge und einer Stimme, die sanft die wunderbarsten Gedichte vorträgt. Bei einem Konzert von Anne Clark ist es garantiert, sich in der Musik zu verlieren und in fremde Welten einzutauchen. Die Londonerin ist eine Künstlerin, die man erlebt haben muss!