Anne Clark & Band

Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums ihres bahnbrechenden Titels „Sleeper In Metropolis“ geht Anne Clark 2023 mit ihrer „Together Again“-Tournee wieder auf Tournee!

Anne Clark ist eine der großen Ikonen der Begegnung von Literatur und Musik. Ihre Arbeit mit der Lyrik von Rainer Maria Rilke ist beispielhaft. Ihre populären Hits „Our Darkness“ und „Sleeper in Metropolis“ haben sich in die Psyche von wahrscheinlich der Hälfte der Generation 50+ in Deutschland eingebrannt. Es gäbe noch viel mehr über Anne Clark zu sagen. Ihr Werk ist umfangreich (Bücher, Hörspiele, Filme, Alben, Singles, DVDs, historische Konzerte). Ihr sich ständig weiterentwickelndes musikalisches Schaffen hat in den letzten 40 Jahren den Soundtrack für das Leben ihrer Fans geschaffen.

Annes Tournee 2020 sollte ihre erste seit 4 Jahren sein. Als sie von ihrer Krebsdiagnose erfuhr, musste sie die Tournee absagen. Sie besiegte den Krebs, so gut es ging, und trat im August 2022 für eine kurze Reihe von Terminen in Deutschland auf, die alle lange im Voraus ausverkauft waren, darunter die Passionskirche (Berlin), die Elbphilharmonie (Hamburg) und die Christuskirche (Bochum) sowie Konzerte in Bremen und zwei aufeinanderfolgende Konzerte in Braunschweig.

Anne war vom Enthusiasmus ihres Publikums begeistert und ist bereit, die Energie für eine weitere Tournee aufzubringen.