Anne Czichowsky Quintett

Die Trägerin nationaler und internationaler Preise zählt mit ihrer inzwischen in Deutschland eher selten zu findenden Vorliebe für Bepop und Scatgesang zu einer der „keepers of the flame“. Ob in englischer, italienischer oder deutscher Sprache gesungen, Jazz scheint Annes Lebenselixier zu sein. Wo ihre Worte grenzenlos werden, Vokale sich überschlagen und rasante Schnellsprecher-Songs explodieren, da bringt sie den Saal zum Beben. Anne wird begleitet von vier Musikerpersönlichkeiten, die sowohl als dialogfähige Einheit agieren als auch als virtuose Solisten in den Vordergrund treten.

Anne Czichowsky (voc), Andreas Hermann (p), Martin Wiedmann (g), Axel Kühn (b), Matthias Denk (dr)