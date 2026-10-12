Anne Dittmann liest aus "Jungs von heute, Männer von morgen"

Gemeinsam ins Gespräch kommen, Perspektiven teilen, Bildung neu denken:

Mit der vierten Lesung setzen wir die Reihe im Rahmen des aim-Jahresmottos „Mutig miteinander“ fort und widmen uns am 19. November 2026 um 19:30 Uhr im Theater Heilbronn einer Frage, die Familien, Schulen und Gesellschaft bewegt: Wie begleiten wir Jungen auf dem Weg zu verantwortungsvollen, empathischen und gleichberechtigten Männern?

Anne Dittmann spricht über ihr Buch „Jungs von heute, Männer von morgen“ und beleuchtet, welche Rollenbilder Jungen heute prägen – und welche Erwartungen, Unsicherheiten und Widersprüche damit verbunden sind. Sie zeigt, wie traditionelle Männlichkeitsvorstellungen fortwirken, wo sie einengen und wie Eltern, pädagogische Fachkräfte und Gesellschaft neue Wege eröffnen können.

Mit fundierten Recherchen, persönlichen Einblicken und praxisnahen Impulsen plädiert sie dafür, Jungen in ihrer Vielfalt zu stärken und Räume zu schaffen, in denen Gefühle, Fürsorge und Gleichberechtigung selbstverständlich gelebt werden können. „Mutig miteinander“ bedeutet hier, Rollenbilder zu hinterfragen, Gespräche zu führen und gemeinsam Verantwortung für eine gerechtere Zukunft zu übernehmen.

Im Anschluss an die Lesung gibt es Raum für Fragen, Austausch und Diskussion. Freuen Sie sich auf einen differenzierten und ermutigenden Abend zum Abschluss der Lesungsreihe.

Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Erwachsene, insbesondere an Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle, die sich für Geschlechtergerechtigkeit und Bildung engagieren.

Die aim-Lesereihe „Mutig miteinander“ findet in Kooperation mit dem Literaturhaus Heilbronn und dem Theater Heilbronn statt.