Anne Folger – Spielversprechend

Songs am Klavier, Geschichten, Musik, kein Stepptanz.

Anne Folger macht Klavierkabarett mit klarer Kulisse tiefgründigem, wortgewandtem Humor und großer, tiefer Musik.

Ihr Motto: Egal wo das Leben stattfindet, es will gespielt werden. Ihre Lebensfreude setzt dort an, wo sich schlechte Laune am wohlsten fühlt und von der trennt sie sich konsequent. Egal ob Idiotentest, Singlebörsenfrust oder Hotelzimmerfiasko: irgendwo hat sich immer eine Pointe versteckt und die rettet sie immer! Auch vor Menschen, bei denen Hämorrhidensalbe genau die richtige Gesichtscreme ist.

Wer die preisgekrönte Entertainerin mit der feinen Beobachtungsgabe schon mal live auf der Bühne erlebt hat, weiß, dass ihre Abende immer eine abwechslungsreiche Mischung aus Kabarett, Geschichten, eigenen Songs, Stand-up und grandiosen Kompositionen sind. Blitzgescheit, charmant, frech und hintergründig. Mit Kunst im Herzen, Musik im Bauch, Schalk im Nacken und scharfer Zunge ist dieser Abend vor allem eines: Spielversprechend!