Ignatz Netzer - Popup-Bühne und Begegnungsraum

Open-Air-Konzert an einem entspannten Sommerabend

„Irgendwie muss der Neckar zum Mississippi gerechnet werden… Zugegeben, der Name Ignaz Netzer klingt nicht gerade nach Blues. Aber der Heilbronner Gitarrist ist nun mal so getauft worden, dafür kann er nichts. Wofür er aber voll verantwortlich zeichnet, ist die Tatsache, dass er sich in den vergangenen 20 Jahren auf der Gitarre die Technik und das Gefühl erarbeitet hat, das man sonst nur bei den Bluesbarden wie Willie Dixon, Leroy Carr oder John Lee Hooker ansiedelt….“

Ignaz Netzer hat uns im KULT schon zweimal begeistert mit seiner Stimme, seinem hervorragendem Gitarrenspiel und nicht zuletzt seiner authentischen und mitreißenden Art, verschiedene Spielarten des Blues zu spielen und zu präsentieren.

Der in Hohenlohe lebende Gewinner des German Blues Award spielt als erster Musiker während der FreilichtTheater-Spielsaison 2020 „ALICE IM WUNDERLAND – kein Kinderspiel“ im Tempele-Areal- freuen Sie sich also auf eine ganz besondere Premiere…

Die Veranstaltung findet unter Einhaltung der tagesaktuellen Corona-Auflagen statt.

Bitte beachten Sie dass daher ggf. Maskenpflicht und die AHA-Regelung gelten sowie ein Zutritt nur unter der 3G-Auflage ( Getestet-Geimpft-Genesen-Nachweis) möglich ist!

Vorverkauf über okticket.de & alle okticket-VVK-Stellen sowie in der Städt. Mediothek Niederstetten, Hauptstraße 52/1 mediothek@niederstetten.de 07932 60032. An der Abendkasse sind i.R. noch einzelne Karten erhältlich!

Niederstetten packt den Klappstuhl aus - POPUP-Bühne und Begegnungsraum unter den Fricktalhalle

Mit dem Konzept Niederstetten packt den Klappstuhl möchte die Stadt Niederstetten sowohl dem städt. Kulturprogramm als auch Vereinen und Organisationen einen flexiblen OPEN-AIR-Raum und damit die Möglichkeit für Konzerte und Veranstaltungen schaffen. Alle Veranstaltungen unterliegen den dann gültigen Verordnungen des Landes Baden-Württemberg. Daher bitten wir um Verständnis für evtl. kurzfristig Absagen.