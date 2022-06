Anne Nguyen / Cie par Terre: À mon bel amour

Wir alle haben unterschiedliche Vorstellungen von Schönheit. Anne Nguyen öffnet unsere Augen weit für eine andere Wahrnehmung, für eine neue Ästhetik.

À mon bel amour zeigt verschiedenste Tanzarten vom coolen Streetdance bis zum hochartifiziellen Ballett. In einem virtuosen Defilee buhlen vier Frauen und vier Männer regelrecht um unsere Bewunderung, steuern durch Lichtblitze unermüdlich auf uns zu und bringen in ihrem ganz persönlichen Tanzstil ihre Identität zum Ausdruck.

Ob in zeitgenössischer Moderne, in den roboterartigen Moves von Popping und Locking, im wild-bizarren Krumping mit seinen Geschichten von Frust oder Gebet, im Waacking mit seinen rhythmisch fliegenden Armen oder im eleganten Voguing mit den Posen vom Laufsteg: Ich zeige der Welt, wer ich sein will, sagen uns die Tänzer. Jeder Stil macht seinen Interpreten stark und gibt ihm Selbstbewusstsein, die französisch-vietnamesische Choreographin zieht uns hinein in ein Spiel mit den Perspektiven. Anne Nguyen kommt vom Hip-Hop und geht doch in ihren Stücken weiter darüber hinaus, sie plädiert hier für den größtmöglichen gegenseitigen Respekt.

"Aus den Martial Arts in den Tanz eingewandert, zählt Nguyen zur Avantgarde des Fachs. Ihre ebenso sinnlichen wie sensitiven Inszenierungen berauschen das Publikum bis zum kollektiven Knock-out." — Süddeutsche Zeitung