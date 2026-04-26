Anne Vogd, „Gegendert wird, was auf den Tisch kommt“

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Engelsaal Kunstverein TBB Blumenstr. 5 (hinter dem Rathaus), 97941 Tauberbischofsheim

Das Leben ist kompliziert geworden. Das erfährt Anne Vogd am eigenen Leib, als ihre 23 jährige Tochter, die zum Studium in die weite Welt gezogen ist, nach Hause zurückkehrt.

Klima, Geschlechtergerechtigkeit, Nachhaltigkeit - Anne Vogd scheint auf einmal alles falsch zu machen. Die Spiele zwischen einer Boomer-Mutter und einer woken Wutbürgerin beginnen. Vogd gelingt, was man sich seit Langem wünscht: Sie wirft einen humorvollen und selbstironischen, aber auch versöhnlichen Blick auf aktuelle Debatten und bringt einen zum schallenden Lachen.

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Theater & Bühne
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