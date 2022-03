Ihre Fans können sich dabei auf intime Konzerte in einem besonderen Rahmen freuen. Komplett akustisch kommt ANNEKE VAN GIERSBERGEN für 18 Shows nach Europa und wird ihr aktuelles Album „Darkest Skies“ präsentieren.

Ihr neues Album sorgte bei den Fans und Kritikern gleichermaßen für begeisterte Reaktionen und schlägt ein neues Kapitel in Annekes beeindruckender Karriere auf.

Anneke kommentiert:

„I’ve missed performing live so much and I’m very excited to think about how the new songs on the album will sound live! I’m just really looking forward to getting out there and seeing everyone again. The wonderful Heather Findlay will join me as my special guest.”

„The Darkest Skies Are The Brightest” ist das 23. Album von Anneke und bewegt sich selbstbewusst über alle Genregrenzen hinweg. Textlich und musikalisch entblößt Anneke ihre Seele mit der eindrucksvollsten Veröffentlichung ihrer Karriere - fesselnde Songgeschichten, die mit Akustikgitarren, Streichern, Hörnern, Schlagzeug und Annekes hypnotischen Gesangsharmonien erzählt werden.