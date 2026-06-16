AnnenMayKantereit kommen 2026 mit neuer Musik und einer großen Sommertour zurück – und machen an zwei Abenden Station in Ludwigsburg.

Aufgrund der hohen Nachfrage vom 29.Juli 2026 wurde eine Zusatzshow für den 28. Juli 2026 angekündigt. Bekannt wurde die Kölner Band mit ihrem unkonventionellen Start als Straßenmusiker, YouTube-Videos und dem Debütalbum Alles nix Konkretes (2016). Heute gehören AnnenMayKantereit zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Pop-Bands mit über 1,4 Milliarden YouTube-Aufrufen, mehreren Gold- und Platinauszeichnungen sowie Auftritten auf den größten Festivalbühnen.

Charakteristisch ist vor allem die markante Stimme von Sänger Henning May, kombiniert mit ehrlichen Texten und eingängigen Melodien. Songs wie „Barfuß am Klavier“, „Oft gefragt“ oder „3 Tage am Meer“ haben längst Kultstatus erreicht. Auch international ist die Band erfolgreich, unter anderem mit ihrer gemeinsam mit Giant Rooks veröffentlichten Version von Tom’s Diner, die in den USA mit Gold ausgezeichnet wurde.

2026 setzen AnnenMayKantereit ihre Reise fort – mit einem stimmungsvollen Open-Air-Konzert vor der einzigartigen Kulisse des Residenzschlosses Ludwigsburg.

Mittwoch, 29. Juli 2026

Residenzschloss Ludwigsburg

Einlass ca. 17:30 Uhr

Beginn ca. 20:00 Uhr

Tickets sind ab sofort auf ticket.eventstifter.de und allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Kunden der Kreissparkasse Ludwigsburg erhalten Rabatte bei Eventstifter.