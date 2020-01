Mit Songs wie „Oft gefragt“, „Barfuß am Klavier“ und „Pocahontas“ katapultierte sich die Kölner Band AnnenMayKantereit erst von der Straße in die Kellerclubs und dann von den Kellerclubs in die richtig großen Hallen. Am 27. Februar 2020 ist das Quartett zu Gast in der SAP Arena.

Nach ihren restlos ausverkauften Live-Terminen 2019 mit mehr als 250.000 Besuchern kündigten AnnenMayKantereit für 2020 nicht nur eine Tour durch die Hallen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz an, sondern auch neue Termine für ihre inzwischen traditionellen „AnnenMayKantereit & Freunde“-Open-Airs.