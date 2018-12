× Erweitern AnnenMayKantereit

Ach, es könnte gerne noch ein paar Monate so weitergehen: Jeden Freitag hauen AnnenMayKantereit momentan einen neuen Song und ein neues Video raus und es sind nicht nur ihre zahlreichen Fans, die sich davon begeistern und/oder verwirren lassen.

Beides ist möglich, denn die vier Kölner beweisen gerade im Wochentakt, dass sie zwar immer noch Liebeslieder wie „In meinem Bett“ können, aber bereit sind, neue Wege einzuschlagen. Davon zeugen Lieder wie „Weiße Wand“ oder auch die Ballade „Schon krass“.

Zwischen all der Euphorie über neue Musik fragt man sich unweigerlich: Wie haben Christopher Annen (Gitarre), Henning May (Gesang, Klavier, Gitarre), Severin Kantereit (Schlagzeug) und Malte Huck (Bass) eigentlich diesen Wirbel der letzten Jahre überstanden? Diese rauschhafte Zeit, die aus den sympathischen Straßenmusikern erst einen geliebten Geheimtipp, dann die Hardest-Touring-Band Deutschlands mit bis zu 120 Konzerten im Jahr und später einen der erfolgreichsten heimischen Acts der letzten Jahre gemacht hat – mit einem Debütalbum („Alles Nix Konkretes“), das in Deutschland und Österreich auf die 1 ging und eigenen Festivals, die Wochen vorher ausverkauft waren?

Anruf bei Henning und Malte, die betonen, dass es in der Band auf jeden Fall „vier Antworten auf diese Frage“ gibt. Aber: „In einem Punkt verarbeiten wir diesen Trubel auf die gleiche Weise: Wir halten zusammen. Wir finden es immer noch schön, uns jeden Tag zu sehen. (…) Dieses Aufeinander-Klarkommen war in den letzten Jahren beständig und wichtig – das gilt für uns als Band, aber auch für die Leute, mit denen wir arbeiten. Die meisten davon sind Freunde, die wir schon sehr lange kennen.“ Neben der Veröffentlichung des neuen Albums „Schlagschatten“ (07.12.2018) steht bei AnnenMayKantereit für 2019 natürlich auch der nächste Tour-Zyklus durch Deutschland, Österreich und die Schweiz an: Während die Clubtour im Februar in schon fast rekordverdächtiger Zeit ausverkaufte, gibt es für die Termine ab März durch die großen Hallen nur noch sehr wenige Karten.

Im Scala spielen sie einen Promo-Gig, der bereits ausverkauft ist. Für das Zusatzkonzert in der Porsche Arena am 7.4. gibt es allerdings noch Tickets!