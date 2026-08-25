Annette von Bamberg – Es gibt ein Leben über 50, 60 … jedenfalls für Frauen!

Annette von Bamberg ist zurück – mit ihrem brandneuen Kabarettprogramm „Es gibt ein Leben über 50, 60 … jedenfalls für Frauen!“. Ein Abend voller Witz, Lebenslust und augenzwinkernder Weisheit erwartet das Publikum.

Hier wird kein Trübsinn geblasen, sondern herzlich gelacht! Mit ihrem sprühenden Charme und einer gehörigen Portion Selbstironie nimmt Annette von Bamberg ihr Publikum mit auf eine vergnügliche Reise durch das pralle Leben jenseits der 50 oder 60. Dadaistischer Blödsinn trifft auf überraschende Lebensweisheiten. Für Frauen bedeutet das einen echten Adrenalinkick, für Männer ein erhellendes Aha-Erlebnis. Annette bringt es selbst auf den Punkt: "Ich bin ein Original. Mit dem Alter kommt bei mir die Schönheit. Ich bin so süß, so sauer und so spritzig wie Zitronen und Limetten." Freuen Sie sich auf einen herzerfrischenden Abend voller Esprit, Charme und unbändiger Lebensfreude!