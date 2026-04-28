Annexionen: Gefährliches Erbe: Europas labiler Osten

Magdalena Parys zu Gast bei Jürgen Wertheimer.

Die polnisch-deutsche Autorin Magdalena Parys gilt als eine der profiliertesten Stimmen der zeitgenössischen europäischen Literatur. In ihren packenden Politthrillern – wie dem mit dem Literaturpreis der Europäischen Union ausgezeichneten Roman „Der Magier“ – seziert sie die Schatten der Vergangenheit. Ihr Blick richtet sich dabei nicht nur auf Polen, sondern auch auf dessen Nachbarn: Russland, die Ukraine, die baltischen Staaten, Ungarn und Deutschland.

Als Journalistin für internationale Medien wie die Gazeta Wyborcza ist sie zudem eine scharfsinnige Beobachterin aktueller Machtstrukturen und eine engagierte Verteidigerin demokratischer Werte.

Die Matinee bietet die Gelegenheit, die Autorin im Gespräch zu erleben. Erfahren Sie, wie Parys als „Wanderin zwischen den Welten“ die europäische Identität hinterfragt und warum Literatur für sie das wichtigste Werkzeug gegen das Vergessen ist.

Die Moderation des Vormittags übernimmt Dr. Bernd Villhauer vom Weltethos-Institut, der die Brücke zwischen philosophischen Grundsatzfragen und realpolitischen Herausforderungen schlägt. Für die künstlerische Begleitung sorgt Wortakrobat Helge Thun, der das komplexe Thema mit gewohntem Tiefgang und einer Prise Humor flankiert.