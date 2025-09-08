Trotz harter Arbeit, bitterer Kälte und ständigem Hunger in einem Waisenhaus in New York verliert die 11-jährige Annie nie den Mut und ihren Optimismus.

Vor allem ist es die stets betrunkene, herrische Leiterin, Ms. Hannigan, vor der sich die Waisenkinder am meisten fürchten, weswegen Annie eines Tages beschließt, zu fliehen. Doch nach einigen Stunden in der Freiheit wird sie von der Polizei geschnappt und zurückgebracht. Aber mit Grace Farrell, der persönlichen Assistentin des Milliardärs Oliver Warbucks, steht die erhoffte Freiheit vor der Tür. Grace sucht ein Waisenkind, das über die Weihnachtsferien bei Warbucks wohnen soll. Trotz Hannigans Widerwillen nimmt sie Annie mit.

Zwischen Dienerschaft, glanzvoller Villa und einem anfangs überforderten Hausherrn beginnt eine herzerwärmende Begegnung, die nicht nur Annies Leben verändert. Während sich Annie mit ihrer offenen und fröhlichen Art immer mehr in die Herzen der Menschen spielt, lauert im Hintergrund eine gefährliche Intrige: Gier, Täuschung und falsche Versprechen drohen ihren Traum platzen zu lassen.

„Annie“ ist ein berührendes, humorvolles und musikalisches Theatererlebnis voller Hoffnung, Mut und der Suche nach Zugehörigkeit.