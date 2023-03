Annika Blanke hat so etwas wie eine literarische Wundertüte erschaffen, die es sich lohnt, geöffnet zu werden!

Und während des Öffnens klärt die Gewinnerin des Rostocker Koggenziehers 22 auf höchst unterhaltsame Weise so einige „wichtige Fragen des Lebens“: Ist das Bügeleisen wirklich die Wurzel allen Übels? Wie lebt es sich als Kind in Ostfriesland zwischen Kluntje und Kühen? Wer ist Hecto-Pascal und was hat es mit seiner spektakulären Geburt auf sich? Und muss das Glück in „glücklich“ wirklich immer auf -ich enden?

In ihrem Programm geht es Annika um das Zeigen von Facetten. Und so beherrscht sie bei all der lauten Komik in ihrem Programm durchaus auch die nachdenklichen Töne, spricht unangenehme Töne direkt an und will mehr als nur unterhalten.