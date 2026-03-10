Americana-Singer-Songwriter aus Schweden und Deutschland gemeinsam auf Tour.

Wenn Annika Fehling & Markus Rill miteinander auftreten, sind es gerade die Gegensätze, die faszinieren. Die blonde Schwedin mit zarter Stimme, süßen, lebensbejahenden Melodien und sanftem Gitarrenpicking und der Deutsche mit dem Texas-Einschlag, mit Raspelstimme, tiefgehenden Texten und kraftvollen Akkorden. Die beiden langjährigen Freunde ergänzen sich künstlerisch und auf der Bühne.

Gemeinsam loten sie die ganze Bandbreite von Songwriting zwischen Folk, Country und Americana aus. Seit 2010 sind die beiden erfahrenen Songschreiber regelmäßig in Großbritannien, den Niederlanden, Schweden und Deutschland auf Tour und haben eine Reihe bewegender Songs gemeinsam geschrieben.