Seit ihrem Auftritt als 16-jährige Jugend-musiziert-Preisträgerin bezauberte die junge Künstlerin wiederholt das Dieselstraßenpublikum. Inzwischen ist aus Annique Göttler eine erfolgreich Pianistin geworden. "Was an ihrem Klavierspiel begeistert, ist nicht nur ihre Virtuosität, vielmehr ist es ihre Ausdruckstärke bis in die feinsten Verästelungen der Kompositionen, die sie vorträgt, die von ihrer souveränen Übersicht über komplexe Strukturen zeugt und die man eigentlich nur bei langer Erfahrung derart für möglich hält." -Schönberger Musikfestival

Diesmal wird die Künstlerin eine Auswahl aus Werken von Chopin, Mozart und Schubert zum Vortrag bringen. Die Klassikfans dürfen gespannt sein.

Wegen der Coronaauflagen findet diese Veranstaltung nicht als Klassisches Frühstück, sondern als einstündige Matinée statt.

Im Preis inbegriffen ist ein Croissant, eine Tasse Kaffee/Tee und Wasser. Wir bedienen Sie am Tisch. Ein weiterer Verkauf von Speisen und Getränken findet nicht statt.