Annisokay (D)

Neues Album, neue Tour! Im Herbst 2018 schießen ANNISOKAY ein neues Album nach und damit durch Deutschland, Österreich und Groß-Britannien. Die „Fully-Automatic Tour 2018“, kurz und knackig „FAT18“.

Mit dem neuen Album „Arms“ dürfen sich die heimischen Fans auf ein neues Programm freuen, welches bereits ausgiebig international getestet wurde. Denn ANNISOKAY sind zum deutschen Exportschlager gewachsen. Nachdem die Band im Sommer ausgiebig in den Staaten tourte kommen sie im Herbst nach Hause und bringen ihre neugewonnenen Freunde von „I Set My Friends On Fire“ aus Übersee gleich mit. Never change a winning team. Eine Tour von internationalem Format, was wortwörtlich zu verstehen ist.