ANNISOKAY – das deutsche Quartett setzt neue Maßstäbe für moderne und melodische Rock/Metal Musik und ist eine feste Größe der internationalen Metalcore Szene.

ANNISOKAY, das sind Frontmann Rudi Schwarzer, Sänger Gitarrist Christoph Wieczorek, Bassist Norbert Rose und Schlagzeuger Nico Vaeen. Gegründet wurde ANNISOKAY bereits 2007 in Halle/Saale und gelten als eine der talentiertesten deutschen Bands mit internationalem Flair. ANNISOKAY’s musikalisches Fundament bilden treibende Rockgitarren-Rhythmen und ein Mix aus aggressiven Shouts und melodiösem Gesang mit Gänsehautgarantie. Die Band spielte bereits erfolgreiche Tourneen in Europa/UK, Japan und den USA.

Mit mehreren Headline Shows in Russland, Weißrussland und der Ukraine gewann die Band auch dort eine treue und massiv ansteigende Fangemeinde. Highlights waren dabei Supportshows für PARKWAY DRIVE in ausverkauften Hallen in Moskau und St. Petersburg.