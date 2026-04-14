Anno Dobagg

Die Schorndorfer Gschichdla gehen weiter!

Schlendern Sie mit Anna-Maria Beier durch die Läden und Gassen ihrer Kindheit in den 60gern. Freuen Sie sich auf "Da Wunderle on da Grill, uff „Brodne Kellrschdaffla“ on „Schorndorfr Lagridz!" Ihre fast alle in schwäbischem Dialekt verfassten, aber auch durchaus für "Reingeschmeckte" verständlichen Geschichten kommen nicht weit, meist nur "oms Haus 'rom". Sie kreisen um den Marktplatz, gehen gerade noch das Apothekergässchen hoch. Dafür schauen sie aber hinter die Fassade, in Winkel und düstere Treppenhäuser, drücken ihre Nasen am Schaufenster vom "Spielwaren - Wunderle" platt.