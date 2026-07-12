Anno Domini 1746

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Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall

Living-History-Veranstaltungen gehören seit einigen Jahren zum festen Programm des Hohenloher Freilandmuseums. Historische Ereignisse und das Alltagsleben der Menschen werden dabei auf Basis wissenschaftlicher Archivrecherchen nachgestellt.

An diesem Wochenende zeigen Darstellerinnen und Darsteller das Leben vor 280 Jahren. Dabei gehen sie alltäglichen Betätigungen wie dem Kochen und Waschen nach. Es lässt sich das ein oder andere Gespräch belauschen. Zwischen Tratsch und Klatsch mischt sich diesmal vor allem ein Thema: Streitigkeiten vor dem Amtmann.

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Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen Dorfstraße 53, 74523 Schwäbisch Hall
Freizeit & Erholung
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