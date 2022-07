Annotopia hat am 21. und 22. August 2021 tausende Menschen begeistert. Auf dem Außengelände des Residenzschlosses sowie im Schlosspark feierte das größte Fantasy-Festival Deutschlands seine Bad-Mergentheim-Premiere.

Annotopia war 2021 die erste Großveranstaltung seit langem, die dank Anwendung der so genannten "3G-Regel" als großes Freiluft-Event in verantwortungsbewusstem Rahmen stattfinden konnte.

Die Resonanz war überwältigend, wie einige Kommentare von Besucherinnen und Besuchern verdeutlichen:

"Es war wunderschön."

"Es hat uns sehr gefreut, endlich wieder jubel Trubel Heiterkeit erleben zu dürfen! Es war Phantastisch! Ich weiss nicht, wo ich anfangen soll ..."

"Es war sooo uuunfassbar beeindruckend. Leute wirklich, geht zu zukünftigen Veranstalltungen von Annotopia !!! Für die ganze Familie was dabei. Beeindruckend kreativ, fantasievoll, liebevoll zelebriert. Wirklich Fantastisch. Ich bin noch immer geflasht."

Und das Beste: Annotopia kommt dieses Jahr wieder! Am 20. und 21. August 2022 ist das nächste Festival in Bad Mergentheim beschlossene Sache und in Planung.