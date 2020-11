Anny Hartmann - Schwamm drüber? Der besondere Jahrzehntrückblick

Dieser Jahresrückblick wird ein Jahrzehnt-Rückblick.

Anny Hartmann erweitert ihren Horizont, wie sie überhaupt auch IHREN Horizont erweitern wird.

Denn ein Abend mit Deutschlands politischster Kabarettistin macht klar, dass es nicht um das Berliner Personal geht, sondern um Sachthemen. Dass uns die Probleme weiter auf den Nägeln brennen. Zum Glück hat Hartmann Maniküre-Tipps zur Hand.

Keine bittere Geißelung der Zustände, sondern ein fröhlicher Aufruf zur Selbstermächtigung.

Kein Blick zurück im Zorn (na gut, stellenweise doch), sondern meist ein Blick zurück in Dankbarkeit: So vergessen sind die Polit-Machos von gestern, so vergeblich war das Berliner Theater, so verweht sind manche Sorgen. Hauptsache gesund und … Hui!

Hartmanns Jahrzehntrückschau fokussiert sich Jahr für Jahr auf Strömungen und Entwicklungen, die sich aktuell in die Gesellschaft schleichen: Rassismus, Populismus, Chauvinismus – aber bietet auch Lachen, Frohsinn, Heiterkeit.

Jetzt gibt es die volle Packung: zehn Rückblicke zum Preis von einem!

Als ob Ihr Leben an Ihnen vorüberzöge, nur diesmal mit Happy End.