Anobium-Quartett: Die vier Drachen

In seiner neuen Vorlesegeschichte mit Musik, „Die vier Drachen“, führt das Anobium-Quartett sein Publikum in ein kleines Dorf im Mittelalter. Die Bewohner leiden Not, die Ernte war schlecht, die wenigen Lebensmittel hat der habgierige Graf auf seiner Burg an sich gerafft. Da taucht mit einem Ochsenkarren ein Mann auf, anscheinend ein Schausteller von weither aus dem Osten. Erst will keiner seine Vorführung sehen mit den wundersamen Drachen, die er in seinen Kisten versteckt haben will. Am wenigsten der geizige Graf. Doch dann schlägt der Fremde dem Grafen einen Handel vor, eine Wette. Und schon bald versammeln sich Graf und Dorfbewohner um die geheimnisvollen Kisten.

Das Anobium-Holzbläserquartett spielt dazu mit zwei Querflöten, Klarinette und Fagott Musik von Robert Schumann, Christopher Norton, Dimitri Kabalewski und anderen.

Für Schulklassen; bereits vereinbart