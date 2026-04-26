Another one bites the dust

Woran erinnern wir uns, wenn wir auf unser Leben zurückblicken?

Musikerin Charlie hat es geschafft: Tosende Fans, grelle Lichter, ausverkaufte Hallen. Der Traum vom Rampenlicht scheint Wirklichkeit geworden zu sein – bis eine fatale Beziehung alles verändert. Zwischen Leben und Tod begegnet sie ihren Erinnerungsverwaltern, die sie zwingen, sich ihrer eigenen Geschichte zu stellen. Eine Reise beginnt: Zurück zu den unbeschwerten Momenten der Kindheit, zu großen Träumen, leidenschaftlicher Liebe und schmerzhaften Entscheidungen. Erfolg und Absturz liegen nah beieinander, denn mit dem Ruhm wachsen auch seine Schattenseiten. Wie weit kann man gehen, bevor man sich selbst verliert?

Die Junge Szene erzählt in ihrer Stückentwicklung von einer Künstlerin zwischen zwei Welten – gefangen zwischen Show und Wirklichkeit, Aufstieg und Fall, Leben und Tod. Begleitet von den größten Queen-Hits und dynamischen Tanzchoreografien entsteht ein intensiver Theaterabend voller Energie: Laut, schräg und sehr lebendig. Eine bewegende Geschichte über Erinnerungen, Entscheidungen und die Frage, was am Ende wirklich zählt.