Ansätze für nachhaltige Ernährungswege zwischen Stadt und Land

Unser derzeitiges Ernährungssystem ist von globalisierten Warenketten und der Marktmacht transnationaler Lebensmittelkonzerne geprägt. Verschieden Initiativen zielen darauf ab, wieder engere Kreisläufe zwischen Stadt und Land, also zwischen Produzenten/Produzentinnen und Konsumenten/Konsumentinnen, zu knüpfen. An diesem Abend möchten wir uns Beispiele anschauen, die Pionierarbeit geleistet haben, u. a. agrarökologische Netzwerke in Kolumbien und Chile und die Bewegung der Solidarischen Landwirtschaft und Ernährungsräte/-rätinnen im deutschsprachigen Raum.

Referentin: Dr. Birgit Hoinle

Veranstalter: vhsrt in Kooperation mit EPiZ, Regionale Bildungsstelle Baden-Württemberg, Programm "Bildung trifft Entwicklung"