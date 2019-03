Zu Ansbach Open 2019 kommen wieder hochkarätige Musiker in die Markgrafenstadt:

Am Freitagabend, den 19. Juli 2019 eröffnet die Kabarettistin Martina Schwarzmann das Open-Air-Wochenende. In ihrer Show „Genau Richtig“ erzählt die Oberbayerin mit ihrem trockenen Humor und ih-rem unbestechlichem Blick für die Tücken des Alltags „vom Wahn-sinn ihres ganz normalen Lebens“. Das Konzert ist bereits ausverkauft!

Werner Schmidbauer und Martin Kälberer begeisterten bereits 2014 und 2017 die Konzertbesucher von Ansbach Open. 2019 möchten die beiden gemeinsam mit dem Songwriter Pippo Pollina an alte Er-folge anknüpfen. Mit neuen und alten Liedern sowie außergewöhnli-chen Erzählungen werden die drei leidenschaftlichen Musiker am Samstagabend ihr Programm „Süden II“ zum Besten geben.

Lea und Nico Santos lassen zum Abschluss am Sonntagabend die Herzen ihrer Fans höher schlagen. Unterstützt werden die beiden von Moritz Grath, der bereits um 18:15 Uhr auftreten wird. Im Anschluss ertönen die Hits von Nico Santos, wie „Rooftop“ oder „Safe“, mit de-nen er die Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz stürm-te. Lea bildet dann den Abschluss des Open-Air-Wochenendes. Mit den Liedern „Leiser“ und „Zu dir“ wird sie die Veranstaltunsgreihe ausklingen lassen.

Für die bestuhlten Veranstaltungen am Freitag- und Samstagabend ist der Einlass um 18:30 Uhr. Am Sonntag Abend können die Fans bereits ab 17 Uhr auf das Konzertgelände in der Reitbahn.

Karten für die Veranstaltungen sind im Amt für Kultur und Tourismus, den Kammerspielen, dem Ticketshop der FLZ, allen bekannten Vor-verkaufsstellen oder online unter www.reservix.de erhältlich.