Das ‚Ansbach Open‘ 2026 ist mehr als nur Musik – es feiert die Vielfalt der künstlerischen Ausdrucksformen.

Am Freitag ist niemand Geringerer als Tobi Krell zu Gast, bekannt als „Checker Tobi“ aus TV und Kino.

Ebenfalls am Freitag, den 24.07.2026, stehen Hannes Ringlstetter und Stephan Zinner auf der Bühne. Die beiden Freunde begeistern mit ihrer Mischung aus Musik und Humor und wurden 2019 mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet.

Am Samstag, den 25. Juli, macht The BossHoss im Rahmen ihrer „Back To The Boots“-Tour Station in Ansbach.

Am Sonntag, den 26. Juli, folgt KAMRAD, eine der prägenden Pop-Stimmen Europas. Mit seinem Hit „I Believe“ gelang ihm 2022 der internationale Durchbruch. Seine Songs verbinden eingängige Melodien mit persönlichen Themen und erreichten europaweit Spitzenplätze in den Airplay-Charts.

Als Special Guest ist an diesem Abend Loi zu erleben. Die Sängerin aus Mannheim steht für modernen Pop mit emotionaler Tiefe und einer starken Verbindung zum Publikum.

Das Ansbach Open findet im Zwei-Jahres-Rhythmus statt