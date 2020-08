Ansbacher Poetry Slam

Was erwartet uns bei der September-Ausgabe des Ansbacher Poetry Slams? Ganz ehrlich: Wir wissen es nicht! Aufgrund mangelnder Planbarkeit wegen der „Ihr-wisst-schon-was“-Krise ist das zur Zeit der Drucklegung nicht zu sagen. Fakt ist: Wir werden den im September geltenden Auflagen entsprechend „irgendwas mit Slam“ machen. Also möglichweise ein verkleinertes Line-up, eine Solo oder Duo-Show, ein Dreierduell oder eine Lesebühne. Also nicht den klassischen Wettbewerb mit vielen Starter*innen aus dem ganzen Land, aber auf jeden Fall mit tollen Texten nach Slam-Regeln (selbst verfasst, maximal 7 Minuten pro Text, keine Hilfsmittel). Auch ob wir bis dahin einen Vorverkauf machen müssen, samt Kontaktdaten-Einholung, steht noch in den Sternen. Ja, so eine Vorankündigung haben wir in den letzten 17 Jahren auch noch nicht geschrieben. Bitte informiert euch ca. 14 Tage vorher auf der Seite www.kulturschockverein.de oder auf der Facebook-Seite des Ansbacher Poetry Slams (für alle einsehbar, man muss nicht auf facebook sein): www.facebook.com/slamansbach – und am besten auch nochmal am Tag der Veranstaltung. #ZweiteWelle.