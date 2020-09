Ansbacher Poetry Slam

Für die Oktober-Ausgabe des Ansbacher Poetry Slams gilt das gleiche wie schon im September: Wir wissen nicht, was es auf der Bühne zu sehen gibt! Aufgrund mangelnder Planbarkeit wegen der „Ihr-wisst-schon-was“-Krise ist das zur Zeit der Drucklegung nicht zu sagen. Fakt ist: Wir werden den im Oktober geltenden Auflagen entsprechend „irgendwas mit Slam“ machen. Also einfach tolle Texte nach Slam-Regeln (selbst verfasst, maximal 7 Minuten pro Text, keine Hilfsmittel). Mit wie vielen Gästen auf der Bühne, ob mit oder ohne Wettbewerb, all das Planen wir wenn MP Söder die neuen Reglungen, Maßnahmen und Lockerungen verkündet. Wir sind mal optimistisch und hoffen, dass es zumindest 14 Tage vorher ist. Ob ein Vorverkauf verpflichtend ist, wird sich auch noch zeigen. Lustig, wo wir sonst immer bis zu 15 Monate im Voraus planen ... Bitte informiert euch ca. 14 Tage vorher auf der Seite www.kulturschockverein.de oder auf der Facebook-Seite des Ansbacher Poetry Slams (für alle einsehbar, man muss nicht auf Facebook sein): www.facebook.com/slamansbach – und am besten auch nochmal am Tag der Veranstaltung. #ZweiteWelle