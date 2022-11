Ansbacher Schubertiade

August von Platen und Franz Schubert waren Zeitgenossen. Und sie waren seelenverwandt. Beide verzehrten sich hoffnungslos nach Liebe.

Schuberts Musik dürfte Platen jedoch kaum gekannt haben; sie erklang in keinem Konzert, denn sie war noch nicht verlegt.

Seltsam ist, dass Schubert nur zwei Gedichte Platens vertont hat – obwohl es regen studentischer Austausch zwischen Franken und Wien auch im Schubertkreis gab. Aufgeführt wurden Schuberts Lieder und Klavierstücke nur bei seinen Freunden in Wien, in privaten Salons, und im Sommer draußen auf dem Land. „Schubertiaden“ nannten die Freunde diese ausgelassenen Feiern stolz, der Komponist saß am Klavier, einer sang, ein anderer deklamierte Gedichte, man tanzte, aß und trank viel. Eine bunte Gesellschaft von Künstlern, Juristen, kaiserlichen Verwaltern, kleinen Aristokraten, Schreiberlingen und Professoren vergnügte sich– soweit es die Zensoren der Biedermeierzeit zuließen.

Zu Lebzeiten unterschätzt und kaum bekannt, von der Nachwelt zum Inbegriff des Romantikers stilisiert – mit ihrer Schubertiade zeichnen Lars Conrad (Bariton), Arno Lücker (Klavier) und Paul Sonderegger (Lesung) lebensnah das Bild eines großen Künstlers, der versucht hat, sich aus den Zwängen seiner Zeit zu befreien – ein Leben mit Musik, Männerfreundschaften, Unsinnsgesellschaften, falschen Propheten und dämonischen Verlockungen.

Selbstverständlich stehen die beiden Vertonungen des Ansbacher Dichters auf dem Programm, außerdem Lieder nach Texten von Johann Mayrhofer sowie Briefe Schuberts und Zeugnisse seiner Freunde.