Anselm Grün und Hans-Jürgen Hufeisen

In der Weihnachtsgeschichte begegnen uns Engel an zwölf Stellen: Ein Engel kündigt der jungen Mutter die Geburt des Sohnes an, Engel verkünden den Hirten den neugeborenen Erlöser, Engel warnen die Weisen aus dem Morgenland vor der Hinterlist des Königs, Engel erscheinen dem Josef im Traum und bewegen ihn zur Flucht mit Frau und Kind.

Anselm Grün geht der weihnachtlichen Botschaft der Engel nach und meditiert die biblischen Weihnachtserzählungen anhand von 12 Engelbegegnungen. Grün: „So wird die Freude, die die Engel verkünden, in Ihnen erklingen. Sie brauchen dann nicht an die Freude zu glauben, die das Weihnachtsgeheimnis für uns bedeutet. Sie erfahren die Freude. Und Sie müssen sich nicht zur Liebe zwingen. Die Liebe wird Sie durchdringen, wenn Sie die Engel und ihre Botschaft der Liebe in der Musik und im Bild in sich eindringen lassen. Sie werden sich nicht zwingen, lieben zu sollen. Sie sind einfach Liebe und von Ihnen wird Liebe ausstrahlen.“ Hans-Jürgen Hufeisen lässt in seinen Kompositionen die Engelgestalten vor uns aufscheinen.