Anselm Krisch Trio • presented by IG Jazz

Das Anselm Krisch Trio spielt amerikanischen Jazz mit besonderem Augenmerk auf groovendem Swing. Im Repertoire finden sich viele Jazz-Standards, aber auch die ein oder andere Eigenkomposition.

Die Stücke sind arrangiert nach den Vorlagen der großen Pianotrios der 50er und 60er Jahre. Als Vorbilder sind hier u.a. die Trios von Oscar Peterson, Red Garland, Ahmad Jamal, Monty Alexander, Ray Brown oder Christian McBride zu nennen.

Der in Tübingen lebende Pianist und Sohn des Vibraphonisten Dizzy Krisch gründete die Band im Rahmen seines Masterstudiums an der Musikhochschule Stuttgart, welches er im Januar 2014 mit Bestnote abschloss. Die drei jungen Musiker haben sich das Ziel gesetzt, einen authentischen Sound auf die Bühne zu bringen, Spass am Zusammenspiel zu haben und die Klassiker des Jazz mit der Frische der heutigen Generation weiterleben zu lassen.

Besetzung: Anselm Krisch (p); Andrey Tatarinets (b); Ferenc Mehl (dr)