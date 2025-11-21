Anselm Pahnke - Anderswo. Allein in Afrika

Von einem, der einfach weiterfuhr.

Eine Geschichte über eine Entdeckungsreise, die Suche nach dem Abenteuer und nach dem Ich. Nur mit dem Fahrrad ist Anselm durch den afrikanischen Kontinent gefahren. 15.000 Kilometer, 414 Tage, 15 Länder.

Plötzlich getrennt von seinen zwei Weggefährten wagt sich Anselm Pahnke allein in die südafrikanische Kalahari-Wüste – auf dem Fahrrad. Tritt für Tritt entwickelt sich sein atemberaubender Weg durch den afrikanischen Kontinent, stets hautnah an den Menschen und der Natur. Kein Wasser kaufen, nur aus eigener Kraft reisen, trotz wilder Tiere in der Natur zelten – Afrika ist unberechenbar und herausfordernd.

Doch selbst nach schweren Krankheiten und 3.000 Kilometern gegen den Wind durch die Sahara ist klar: Afrika ist auch kraftvoll, farbenfroh und voller Leben. Es wächst in Anselm eine tiefe Liebe zu diesem riesigen Kontinent, ein tiefes Vertrauen in seine Mitmenschen und sich selbst, sowie die Erkenntnis, dass man allein nicht einsam sein muss. Aus seiner Unsicherheit entwickelte sich eine vertrauensvolle Wachsamkeit und die Zuversicht, das nächste Ziel zu erreichen: Asien und das Dach der Welt, wo seine Reise nach drei Jahren ein abruptes Ende nahm.

Anselm Pahnke ist Geophysiker, Abenteurer und Kameramann. Bei seiner Reise durch Afrika sah er sich mit seinen tiefsten Ängsten konfrontiert und entdeckte zugleich, welche Stärken in ihm stecken. Die unzähligen Kilometer auf dem Fahrrad sind nicht nur eine Reise durch Afrika, sie sind auch eine große Lernreise für ihn selbst. Aus seiner Unsicherheit entwickelte sich eine vertrauensvolle Wachsamkeit und die Zuversicht, das nächste Ziel zu erreichen: Asien und das Dach der Welt, wo seine Reise nach drei Jahren ein abruptes Ende nahm.

Mit rund 100.000 Kinozuschauern ist Anderswo. Allein in Afrika eine der erfolgreichsten Dokumentationsfilme 2019 und wurde bei der Filmkunstmesse in Leipzig mit dem Gilde Filmpreis in der Kategorie "Bester Dokumentarfilm 2019" ausgezeichnet.

Es folgten verschiedene TV-Auftritte, u.a. in der Talk-Show mit Markus Lanz, der über ihn sagt: ”Anselm liefert unerwartete Antworten und betrachtet die Welt aus einem einzigartigen Blickwinkel. Seine Geschichte könnte stundenlang fesseln –

selbst eine gefallene Nadel wäre hörbar in seinen gefühlvollen Pausen.

Ein Mann, der sich das Hineinfühlen traut.

Die Menschen hängen sprichwörtlich an seinen Lippen.”

Anselm Pahnke

Anselm Nathanael Pahnke will sich nicht definieren lassen und ihn mit einem Wort zu kategorisieren, ist auch unmöglich. Wer ihn kennt, weiß, dass er die Welt mit eigenen Augen sieht. Den Augen eines Menschen, dem die Natur näher ist, als die Stadt. Dennoch teilt er seine Erfahrungen gern mit anderen Menschen.

Seit 2018 stand Anselm bei über 200 Events als Keynote Speaker auf der Bühne.

Anselm Pahnke ist nicht nur Extrem-Abenteurer sondern inzwischen auch Filmemacher für Netflix, ARD und auf YouTube.