Ansichten der Natur

Der deutsche Naturforscher Alexander von Humboldt reiste für die Wissenschaft um die Welt und setzte neue Maßstäbe in den Naturwissenschaften, in der Geographie und der Ethnologie. In diesem Jahr jährt sich sein Geburtstag am 14. September zum 250. Mal. Aus diesem Anlass präsentieren wir Ihnen in unserer Medienausstellung interessante Medien rund um den bedeutenden Wissenschaftler und seine Forschungsgebiete.