Die Welt ist bunt.

In allen Dingen zeigt sie ihre Nuancen und Zwischentöne – wenn man denn hinsieht und hinhört. Dominik Plangger ist jemand, der hinsieht, sich seine Gedanken darüber macht und diese meisterhaft in Worte und Musik zu verpacken vermag. In seinem aktuellen Projekt „ansichtshalber“ blickt er durch das Plakative hindurch und hebt den dichten Dunst der Oberflächlichkeit. Er macht uns den Blick frei und die Ohren auf für die feinen Zwischentöne und die unhörbaren Worte zwischen den Zeilen. Feinfühlig und einfühlsam – kritisch, jedoch ohne zu verurteilen. Die letzten beiden Jahre waren auch bei Plangger geprägt von Reflektiertheit und Ohnmacht. Eine Reihe neuer Songs sind in dieser Zeit entstanden, die jetzt nach außen wollen. Das Album, das in dieser Zeit entstand, ist im September 2022 erschienenen.

Der Singer-Songwriter wurde 1980 in Südtirol geboren und macht seit frühester Jugend Musik. Mit Vorliebe singt er in deutscher Sprache, im südtiroler Dialekt und auch auf Italienisch. Er ist ein Poet und Sänger, der sein Publikum sehr zu bewegen und zu berühren weiß – und dies auch, weil er stets authentisch bleibt. Ob es sich um die Gesellschaft, um Politik oder einfach um Probleme des alltäglichen Lebens handelt, stets gelingt es ihm, seine Themen auf den Punkt zu bringen.

Plangger war viele Jahre als Straßenmusiker u.a. in Irland und Kanada unterwegs und die Erfahrungen aus jener Zeit sind bei seinen Liveauftritten noch immer zu hören.